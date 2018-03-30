Başkan Bulut’tan taraftara davet
Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Bursaspor maçına tüm taraftarları davet etti.
"900. gole 2 gol kaldı"
Süper Lig'de 22. sezonunu geçiren Antalyaspor'un yarın Süper Lig'deki 749. maçına çıkacağını aktaran Başkan Cihan Bulut, "Antalyasporumuz, Süper Lig'de çıktığı 748 maçta 898 gol kaydetti. Takımımızın 2 gol daha kaydetmesi halinde Süper Lig'deki 22 yıllık tarihinde 900. gole ulaşmış olacak. Takımımız, ortaya koyduğu başarılı futbolla son zamanlarda yükselişe geçti. Bursaspor maçında önceliğimiz galibiyet olacak. Galibiyetin yanında Antalyasporumuzun 900. golü de gelirse; bu da bizim mutluluğumuzu daha da arttıracak. Önemli olan Antalyaspor'un maçlarını kazanması. Antalyaspor, maçlarını kazandıkça zaten böyle güzellikleri yaşamaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:19
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
DOĞRAMAYA DEVAM İLK YARIDAKİ KAYSERİ MAÇINDA CEZA ALANINDA KAYSERİLİ JOHSENİN AŞİL TENDONUNU BİÇTİ KIRMIZI KART VE PENALTI HAKEM DOĞRADI AZİZ NERDEYDİN
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
orçun inşallah kalan sekizi göremezsin kayseri son maçın olur
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Yıldırım'ın 'Mega proje'sini açıklıyoruz
Toplam 7
Yorum
aslan aykut hoca gençleri süper yetenekleri harcadı. oynatsa hep klüp kazanacaktı hemde puan kazanacaktı. proje senin olsun. istemiyoruz.
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