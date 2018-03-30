Başkan Bulut’tan taraftara davet – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Başkan Bulut’tan taraftara davet

    Başkan Bulut’tan taraftara davet

    Başkanı , 'in 27. haftasında oynanacak olan maçına tüm taraftarları davet etti.

    Başkanı , açıklamalarda bulundu. Başkan Bulut, 'in 27. haftasında yarın 16.00'da sahalarında oynayacakları , mücadelesi için kırmızı-beyazlı taraftarlara çağrıda bulundu. 'nda oynanacak karşılaşmada Antalyasporluların stadı doldurmasını temenni ettiğini ifade eden Bulut, "Bursaspor maçında taraftarlarımızın yanımızda olmasına ve desteğine çok ihtiyacımız var. Mücadeleden asla vazgeçmeyen takımımızın yanında olmanız ve onları desteklemeniz, tüm camiamıza güç katacaktır. Haydi Antalya. Yarın saat 16.00'da omuz omuza Antalya Stadyumu'na" diyerek kırmızı-beyazlı camiayı Antalya Stadyumu'na davet etti.

    "900. gole 2 gol kaldı"
    Süper Lig'de 22. sezonunu geçiren Antalyaspor'un yarın Süper Lig'deki 749. maçına çıkacağını aktaran Başkan Cihan Bulut, "Antalyasporumuz, Süper Lig'de çıktığı 748 maçta 898 gol kaydetti. Takımımızın 2 gol daha kaydetmesi halinde Süper Lig'deki 22 yıllık tarihinde 900. gole ulaşmış olacak. Takımımız, ortaya koyduğu başarılı futbolla son zamanlarda yükselişe geçti. Bursaspor maçında önceliğimiz galibiyet olacak. Galibiyetin yanında Antalyasporumuzun 900. golü de gelirse; bu da bizim mutluluğumuzu daha da arttıracak. Önemli olan Antalyaspor'un maçlarını kazanması. Antalyaspor, maçlarını kazandıkça zaten böyle güzellikleri yaşamaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:19
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