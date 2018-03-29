Celustka'ya kötü haber! – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Celustka'ya kötü haber!

    Celustka'ya kötü haber!

    'ndan Antalyasporlu oyuncuya kötü haber geldi.

    () , () tarafından Antalyasporlu futbolcu 'ya verilen 2 maç men cezasını onadı.

    TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK'nın Celustka'ya verdiği 2 resmi müsabakadan men cezasının onandığı belirtildi.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:53
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