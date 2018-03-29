Celustka'ya kötü haber!
TFF Tahkim Kurulu'ndan Antalyasporlu oyuncuya kötü haber geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Antalyasporlu futbolcu Ondrej Celustka'ya verilen 2 maç men cezasını onadı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK'nın Celustka'ya verdiği 2 resmi müsabakadan men cezasının onandığı belirtildi.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:53
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Toplam 6
Yorum
sayko mına cakmış sen neyi sayıon ipineeeee
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Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 19
Yorum
kaanfb Merak ettim acaba Zenit bu sezon kimi takımdan kovacak A.YILDIRIM pusuda bekliyordur
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Adou sürprizi!
Toplam 10
Yorum
kaanfb başkan senden yeni RVP krasıç meireles,stochlar emenikler bekliyoruz ver milyon dolarları yesinler borc 300 milyon olur 500 milyon.
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