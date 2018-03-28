‘Krizi hep beraber çözeceğiz’
Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut ve Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, katıldıkları bir etkinlikte takımın son durumuyla ilgili bilgiler verdi.
Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut ve Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, katıldıkları bir etkinlikte takımın son durumuyla ilgili bilgiler verdi. Başkan Bulut, şehir olarak kenetlendiklerini belirtirken, Hamzaoğlu, "En zor yılımız bu yıl. Güzel bir şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Krizi hep beraber çözeceğiz. Ondan sonra da çok daha güzel yerlere geleceğiz, gururlanacağız" diye konuştu.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:03
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