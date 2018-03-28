‘Krizi hep beraber çözeceğiz’ – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    ‘Krizi hep beraber çözeceğiz’

    ‘Krizi hep beraber çözeceğiz’

    Başkanı ve , katıldıkları bir etkinlikte takımın son durumuyla ilgili bilgiler verdi.

    Başkanı ve , katıldıkları bir etkinlikte takımın son durumuyla ilgili bilgiler verdi. Başkan Bulut, şehir olarak kenetlendiklerini belirtirken, Hamzaoğlu, "En zor yılımız bu yıl. Güzel bir şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Krizi hep beraber çözeceğiz. Ondan sonra da çok daha güzel yerlere geleceğiz, gururlanacağız" diye konuştu.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:03
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