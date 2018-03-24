Antalya’dan dev Türk bayrağı – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Antalya’dan dev bayrağı

    Antalya’dan dev Türk bayrağı
    , idmanında şehidimiz anıldı. Kırmızı-beyazlılar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'deki arama-tarama faaliyetleri sırasında, alçak teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan ve 'un Bucak İlçesi'nde toprağa verilen Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan ve tüm şehitler için antrenmana dev bayrağı ile çıktı.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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