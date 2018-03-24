Antalya’dan dev Türk bayrağı
ANTALYASPOR, idmanında şehidimiz anıldı. Kırmızı-beyazlılar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'deki arama-tarama faaliyetleri sırasında, alçak teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan ve Burdur'un Bucak İlçesi'nde toprağa verilen Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan ve tüm şehitler için antrenmana dev Türk bayrağı ile çıktı.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Antalya’dan dev Türk bayrağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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