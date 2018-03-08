Hamzaoğlu Göztepe karşısında iddialı – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Hamzaoğlu karşısında iddialı

    Hamzaoğlu Göztepe karşısında iddialı

    Antalyaspor , geçen hafta Sivasspor karşısında kaybettikleri puanları mücadelesinde telafi etmek istediklerini belirtti.

    'in 25. haftasında Antalyaspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı maçı hazırlıklarını bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi sahada futbolcularla kısa bir toplantı yapan Hamzaoğlu, oyuncularının maça iyi odaklanmalarını istedi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra taktiksel çalışma yaptı. , oyuncularına taktikler vererek, sürekli uyarılarda bulundu. Çalışmaya sakatlığı nedeniyle , Zeki Yıldırım ve Danilo katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Nazım Sangare ise fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, geçen haftayı Demir Grup Sivasspor karşısında mağlup kapattıkları için üzgün olduklarını söyledi. İyi bir mücadele ortaya koymalarına rağmen yaptıkları hatalardan dolayı goller yediklerini belirten Hamzaoğlu, "Sonuçta kendi sahamızda kazanmamız gereken maçı kaybettik. Şimdi Göztepe maçı çok daha önem kazandı. Arka arkaya oynayacağımız iki deplasman maçı var. Bunlardan maksimum puanla dönmek zorundayız" diye konuştu.

    "Önümüzdeki hafta kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz"
    Antalyaspor'un doğru yolda olduğunu, her gün daha iyiye gittiğini ifade eden Hamzaoğlu, moral bozmadan çalışmaya devam ettiklerini kaydederek, "Önümüzdeki haftaya en iyi şekilde hazırlanıp, kaybettiğimiz puan veya puanları telafi etmek istiyoruz. Eksik oyuncular sorun değil. Sonuçta 28 kişiyiz ve herkes forma için hazır bekliyor. Gönül istiyor ki önümüzdeki iki maçı da kazanalım. Ama kolay değil. İki deplasman maçı, iki zorlu rakip. Oturmuş kadroları ve belli oyun planları olan takımlarla oynayacağız. İşimiz zor ama kolaya çevirmek bizim elimizde. Biz doğru şeyleri yapar, birlikte hareket eder, yine takım halinde hem savunur hem hücum edersek oralardan da başarılarla dönebiliriz" açıklamasını yaptı.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:04
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