Hamzaoğlu Göztepe karşısında iddialı
Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, geçen hafta Sivasspor karşısında kaybettikleri puanları Göztepe mücadelesinde telafi etmek istediklerini belirtti.
"Önümüzdeki hafta kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz"
Antalyaspor'un doğru yolda olduğunu, her gün daha iyiye gittiğini ifade eden Hamzaoğlu, moral bozmadan çalışmaya devam ettiklerini kaydederek, "Önümüzdeki haftaya en iyi şekilde hazırlanıp, kaybettiğimiz puan veya puanları telafi etmek istiyoruz. Eksik oyuncular sorun değil. Sonuçta 28 kişiyiz ve herkes forma için hazır bekliyor. Gönül istiyor ki önümüzdeki iki maçı da kazanalım. Ama kolay değil. İki deplasman maçı, iki zorlu rakip. Oturmuş kadroları ve belli oyun planları olan takımlarla oynayacağız. İşimiz zor ama kolaya çevirmek bizim elimizde. Biz doğru şeyleri yapar, birlikte hareket eder, yine takım halinde hem savunur hem hücum edersek oralardan da başarılarla dönebiliriz" açıklamasını yaptı.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:04
-
Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Volkan sen limitini doldurdun, artık bizim bile sana sabrımız kalmadı,bıktık saçma sapan haraketlerinden.
-
Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Bu yaşa geldin sahada acemi oğlanlar gibi onunla bununla dalaşıyorsun, sakin kalmayı beceremiyorsun özrüne ancak yarım devre sadık kalırsın
-
Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
iceman adam 30 milyonluk camiadan özür dileyeceği yerde Aykut hocasından dilemiş. Aziz, Aykut ve sen umarım defolup gidersiniz.
Hamzaoğlu Göztepe karşısında iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.