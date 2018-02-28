Antalyaspor'dan Nasri açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere futbolcu Samir Nasri'yle sözleşme karşılıklı olarak 29 Ocak 2018 tarihinde feshedilmiştir. Futbolcuya sadece alacağının bir kısmına istinaden ödeme yapılmış, ileriye yönelik hiçbir ödeme yapılmamıştır. Şayet sözleşme devam etseydi, doping cezası kesinleştiği güne kadar hak etmiş olduğu bedel, kendisine ödenmek zorunda kalınacaktı. Bu suretle bir kısım kamuoyuna yansıyan haberlerin doğruluk payı bulunmamaktadır" denildi.



