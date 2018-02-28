Antalyaspor'dan Nasri açıklaması – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    'dan Nasri açıklaması

    Antalyaspor'dan Nasri açıklaması

    ekiplerinden , UEFA tarafından 6 ay futboldan men cezasına çarptırılan eski futbolcusu ile ilgili bir açıklama yayınladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere futbolcu 'yle sözleşme karşılıklı olarak 29 Ocak 2018 tarihinde feshedilmiştir. Futbolcuya sadece alacağının bir kısmına istinaden ödeme yapılmış, ileriye yönelik hiçbir ödeme yapılmamıştır. Şayet sözleşme devam etseydi, doping cezası kesinleştiği güne kadar hak etmiş olduğu bedel, kendisine ödenmek zorunda kalınacaktı. Bu suretle bir kısım kamuoyuna yansıyan haberlerin doğruluk payı bulunmamaktadır" denildi.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:03
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