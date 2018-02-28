Antalyaspor'dan Nasri açıklaması
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, UEFA tarafından 6 ay futboldan men cezasına çarptırılan eski futbolcusu Samir Nasri ile ilgili bir açıklama yayınladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere futbolcu Samir Nasri'yle sözleşme karşılıklı olarak 29 Ocak 2018 tarihinde feshedilmiştir. Futbolcuya sadece alacağının bir kısmına istinaden ödeme yapılmış, ileriye yönelik hiçbir ödeme yapılmamıştır. Şayet sözleşme devam etseydi, doping cezası kesinleştiği güne kadar hak etmiş olduğu bedel, kendisine ödenmek zorunda kalınacaktı. Bu suretle bir kısım kamuoyuna yansıyan haberlerin doğruluk payı bulunmamaktadır" denildi.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:03
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Küllerinden mi doğacak? Yoksa...
Toplam 4
Yorum
doğru ozan neden ısıtılıp ısıtılıp FB nin gündemine konuluyor. bu adamdan olmaz. kovun gitsin .M.tol,ozan,H.ali,Kameni,Fernandao,Josef odun gibi
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Fernandao'nun cezası açıklandı!
Toplam 8
Yorum
fbli eyerki futbolcu lar ve aykutta biraz gurur varsa artık çıkıp yürekleriyle cesurca korkmadan saldırarak oynar her maçı.
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 27
Yorum
ndiaye futbol bilmeyenler yuzunden selçuktn kurtulamıyorz ndiaye varkn ucuyoduk şimdi bir ileri iki geriye basladık selçukla yazık
Antalyaspor'dan Nasri açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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