"Deplasmanda alınan bir puan iyidir"
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Osmanlıspor maçında aldıkları bir puanın iyi olduğunu söyledi.
Arıcı, yaptığı açıklamada, Osmanlıspor karşısına, sakatlıkları bulunan Salih Dursun, Zeki Yıldırım ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Deniz Kadah ve ayağında ödem oluşan Johan Djourou'dan yoksun bir kadroyla çıktıklarını belirtti.
Karşılaşmada futbolcuların iyi bir mücadele ortaya koyduğunu aktaran Arıcı, "Osmanlıspor deplasmanına 3 puan için gittik ancak olmadı. Deplasmanda alınan bir puan da iyidir. Bu hafta sahamızda oynayacağımız Demir Grup Sivasspor karşısında mutlak üç puan almamız gerekiyor." diye konuştu.
Arıcı, Sivasspor karşısında desteğe ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, taraftarlara stadı doldurmaları çağrısında bulundu.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:27
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Burak pişmanlığı
Toplam 1
Yorum
rıza hoca tamam burak yılmaz form da ama bu kadar da şımartmasan burak ı. rodeyega ve ndoye da iyi oyuncular.moralini bozuyordur burak olan bu ilgin
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Güneş istedi, Q7 parladı!
Toplam 4
Yorum
Pençe Aykut hojam, hakemlerine söyle Kupa maçında Beşiktaş'i 10 kisi bıraksınlar yoksa yine ezilecen.
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Vodafone Park'ta bakın hangi şarkı çaldı
Toplam 7
Yorum
paşa hakkınızın yendiğini düşünüyorsanız perşembe günü stada gel alabiliyorsan hakkın olanı alabilirsin sıkarsa tabi.en az 4-5 tane daha yiyerek
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