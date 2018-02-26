"Deplasmanda alınan bir puan iyidir"

Arıcı, yaptığı açıklamada, Osmanlıspor karşısına, sakatlıkları bulunan Salih Dursun, Zeki Yıldırım ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Deniz Kadah ve ayağında ödem oluşan Johan Djourou'dan yoksun bir kadroyla çıktıklarını belirtti.

Karşılaşmada futbolcuların iyi bir mücadele ortaya koyduğunu aktaran Arıcı, "Osmanlıspor deplasmanına 3 puan için gittik ancak olmadı. Deplasmanda alınan bir puan da iyidir. Bu hafta sahamızda oynayacağımız Demir Grup Sivasspor karşısında mutlak üç puan almamız gerekiyor." diye konuştu.

Arıcı, Sivasspor karşısında desteğe ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, taraftarlara stadı doldurmaları çağrısında bulundu.