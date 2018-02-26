"Deplasmanda alınan bir puan iyidir" – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    "Deplasmanda alınan bir puan iyidir"

    "Deplasmanda alınan bir puan iyidir"

    Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçında aldıkları bir puanın iyi olduğunu söyledi.

    Arıcı, yaptığı açıklamada, karşısına, sakatlıkları bulunan , Zeki Yıldırım ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Deniz Kadah ve ayağında ödem oluşan Johan Djourou'dan yoksun bir kadroyla çıktıklarını belirtti.

    Karşılaşmada futbolcuların iyi bir mücadele ortaya koyduğunu aktaran Arıcı, "Osmanlıspor deplasmanına 3 puan için gittik ancak olmadı. Deplasmanda alınan bir puan da iyidir. Bu hafta sahamızda oynayacağımız Demir Grup karşısında mutlak üç puan almamız gerekiyor." diye konuştu.

    Arıcı, Sivasspor karşısında desteğe ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, taraftarlara stadı doldurmaları çağrısında bulundu.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:27
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