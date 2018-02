Antalyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarına devam etti. Günü iki antrenmanla geçirecek kırmızı beyazlılar sabah salonda kuvvet çalıştı. Yardımcı antrenör Yıldırım Uran yönetiminde sahada kondisyon çalışması yapan Antalyasporlu futbolcuların antrenmanı, top kapma ve pas çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı nedeniyle Salih ile Zeki'nin yer almadığı antrenmanda Djourou fizyoterapist gözetiminde koştu. Ağrıları nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan Sakıb'ın yanı sıra hafif rahatsızlığı bulunan Deniz antrenmana katılmadı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, akşam basına kapalı gerçekleştirilecek antrenmanda futbolcularına taktik çalışması yaptıracak.



Antrenman sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emre Güral, takımının puan cetvelinde bulunduğu pozisyonu hak etmediğini belirtti. Teknik direktör Hamzaoğlu'nun göreve gelmesiyle takımın farklı bir ivme yakaladığını anlatan Emre, "Şu an çok kritik dönemdeyiz. Sarf ettiğimiz eforun, çalışmaların meyvelerini almaya çalışıyoruz. Önümüzdeki 7-8 maçlık periyot çok önemli. Osmanlıspor ile karşılaşacağız. Bizim altımızda olan bir takım. Osmanlıspor'a kesinlikle yenilmememiz lazım. Hocalarımız maçın önemini her zaman aktarıyor. Çok iyi çalışıyoruz. Hamza hocanın gelmesiyle farklı bir ivme yakaladık. Bunu devam ettirmeliyiz. İlerleyen haftalarda puan toplayıp yukarılara tırmanacağız" şeklinde konuştu.



Kadro şansı bulamadığı dönemde kendisini her zaman oynamaya hazır tutmaya çalıştığını aktaran Emre Güral, "Şans bulamadığım zamanlarda kendimi salsaydım, pes etseydim olmazdı. Ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalıştım. Alman alt yapısında yetiştim. Orada oynamadığın zaman, 20 maç olsa da 21'inci maçta şans geliyorsa hazır olmak gerekiyor. Takıma faydalı olup katkı sağlarsam ne mutlu bana. Daha fazla üzerine koymam lazım daha fazla yapmam gereken var" diye konuştu.