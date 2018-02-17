''Her gün daha iyiye gidiyoruz''
Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u 2-1 yenen Antalyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, her gün daha iyiye gittiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hamzaoğlu, iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirterek, "İşimizin zor olacağını biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Şükürler olsun ki arkadaşlarımız bugün görevlerini layıkıyla yerine getirdi, iyi mücadele ettiler." dedi.
Her maça final gözüyle baktıklarını anlatan Hamzaoğlu, "Her gün daha iyiye gidiyoruz. Bundan sonra daha iyi bir Antalyaspor izletmeye çalışacağız. Sonraki her maçımız final niteliğinde. İyi bir takımız. Daha iyi bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.
Yeni transferleri Souleymane Doukara'nın performansının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Hamzaoğlu, El Kabir'in kadro dışı bırakılmasıyla ilgili olarak ise "El Kabir, biraz da kendi kendini takımın dışına itti. Biz de 'tamam' dedik. Farklı bir sahada farklı bir hocayla antrenmanlarını sürdürüyor. Şu anki durumda hiçbir oyuncum, kendi menfaatlerini takımın menfaatlerinin önünde düşünemez." değerlendirmesinde bulundu.
SUMUDİCA: "HAKSIZ BİR SONUÇ OLDU"
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise Avrupa kupalarını hedefleyen bir takım olarak, Antalyaspor maçında sergiledikleri futbolun kendilerine yakışmadığını ifade etti.
Takımın istekli mücadelesinden memnun olduğunu aktaran Sumudica, "Haksız bir sonuç oldu, buna inanıyorum. Biz daha fazla kazanmayı hak eden taraftık. Atamadığınız zaman rakibiniz atıyor. Antalyaspor taraftarı için güzel bir maç oldu, bizim için olmadı." şeklinde görüş belirtti.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:36
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Alper Ulusoy katliamı
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Haydar Pozisyona birdaha bak. Taliska yerden e az 30cm sıçrıyor ve ayağını belinden yukarı kaldırıyor. Ömer Ali nin omuz hizasında top.
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Flaş ifadeler: ''Yine bir F.Bahçe maçı geliyor...''
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MUSTOO6 KARA KARTAL AĞLAMAYA BAŞLADI YİNE HO HO HO
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Cengiz Çok saçma. O zaman geriye dönük bütün sarı kartlara bakılsın, yanlış olanlar iptel edilsin. Verilmeyen sarılar da verilsin. SAÇMA.
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