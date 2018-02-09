Antalya'ya liseli morali

G.Saray'la deplasmanda karşılaşacak Antalya, hazırlıklarını moralli şekilde sürdürüyor. Döşemealtı Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de tesislere gelerek antrenmanı izledi. Öğrenciler, idman sahasının girişinde teknik heyet ve futbolculara 'çak' yaparak G.Saray maçı için başarı diledi.