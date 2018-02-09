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    09 Şubat 2018, Cuma
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    ’da hazırlıklar sürüyor

    Antalyaspor’da hazırlıklar sürüyor

    , 'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesinde Hamzaoğlu sahada futbolcularla toplantı yaptı. Başarılı teknik adam, toplantıda önlerindeki maçların önemine dikkat çekti ve herkesin istekli ve özverili çalışmaya devam etmesini istedi. Atilla Vehbi Konuk Tesislerin'deki antrenmanda ilk olarak ısınma hareketleri yapıldı. Ardından ritim ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra taktik-prova çalışmalarına geçildi.
    Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, taktik antrenmanının ikinci bölümünde maçında uygulanacak oyun taktiklerinin provaları üzerinde durdu.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:37
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