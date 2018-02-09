Antalyaspor’da hazırlıklar sürüyor
Antalyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, taktik antrenmanının ikinci bölümünde Galatasaray maçında uygulanacak oyun taktiklerinin provaları üzerinde durdu.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:37
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Toplam 1
Yorum
taraftar Tam tersi ingiliz taraftarlar Cenkin transferinden çok kızgın..
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 5
Yorum
Perde Arkası FB bu maçı kaybederse her şey biter. FB kazanırsa hiçbir şey değişmez, çünkü FB her an her takıma puan kaybedebilecek bir takım.
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Böyle kaybederiz
Toplam 8
Yorum
KrAlex Kazanmaya odaklı oyuncularını sahaya süreceksin. Hazır durumda olan aslan gibi genç oyuncuların var. Cesaretli ol biraz 70 e kadar oynat !
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