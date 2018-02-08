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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Kaptan Zeki’den Aslan’a gözdağı

    Kaptan Zeki’den Aslan’a gözdağı
    MALATYA zaferiyle moral bulan , deplasmandaki G.Saray maçına hırslı hazırlanıyor. Takım kaptanı Zeki Yıldırım, 3 haftadır kazanmak için mücadele ettiklerini vurgularken, "Puan ya da puanlar almak için gidiyoruz. G.Saray ile deplasmanda oynamak da kolay değil. Zoru başarırsak bir yerlere varabiliriz. Mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz. Çalışmalarımızın hakkını alacağımıza inanıyoruz" diye iddiasını ortaya koydu.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:51
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