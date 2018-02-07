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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Vainqueur müjdesi

    Vainqueur müjdesi
    Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kontratını tek taraflı fesheden orta sahadaki Fransız yıldızları William Vainqueur konusunda müjde verdi. Hamzaoğlu, "Kontratını feshetti, ancak uygulamaya koymadı. Birkaç gün içerisinde bizimle birlikte olacaktır, sorun halledildi" dedi
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:20
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