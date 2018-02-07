"Puan veya puanlar için gidiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Antalyaspor deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti. Atilla Konuk Tesisleri'ndeki antrenmana sakatlığı nedeniyle Salih ile William katılmadı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmana kırmızı beyazlılar ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. İkinci bölümdeki eğitsel oyunda ise futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Antrenmanın son bölümünde de Hamza Hamzaoğlu futbolcularına sınırlı alanda taktik maçı yaptırdı. Yekta ile Nazım ise fizyoterapist gözetiminde çalıştı.



"PUAN VEYA PUANLAR İÇİN GİDİYORUZ"

Takım kaptanı Zeki Yıldırım, Antalyaspor'un 3 haftadır sahada kazanmak için mücadele ettiğini söyledi. Galatasaray ile deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Zeki, "Galatasaray deplasmanına puan ya da puanlar almak için gidiyoruz. Kolay olmayacak. Galatasaray ile deplasmanda oynamak da kolay değil. Zoru başarırsak bir yerlere varabiliriz. Mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz. Çalışmalarımızın hakkını alacağımıza inanıyoruz" açıklamasını yaptı.



"PUAN KAYBINI TELEFİ ETMEK İSTİYORUZ"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Yekta Kurtuluş da takımının son haftalardaki yükselişini sürdürmek istediklerini vurguladı. Galatasaray'a karşı zor bir maç oynayacaklarını anlatan Yekta, "Biz yükselişimize devam etmek isteyeceğiz, onlar da puan kaybını telafi etmek isteyecekler. İçeride deplasmana göre daha iyi oynuyorlar. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güzel bir müsabaka olacak" diye konuştu.