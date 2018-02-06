"Galatasaray'dan puan alabiliriz"
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Antalyaspor'un ligin ikinci devresiyle daha iyi futbol oynamaya başladığını belirterek, "Galatasaray karşısında da aynı mücadele ve istekli futbolumuz devam ederse puanla döneceğimizi düşünüyorum. Bunu başaracak gücümüz var" dedi.
Antalyaspor'un ilk yarıda ligi istediği yerde bitiremediğini dile getiren Arıcı, devre arasını takımın çok iyi değerlendirdiğini kaydetti.
İkinci yarının başlamasıyla birlikte bu iyi çalışmanın karşılığını almaya başladıklarını ifade eden Arıcı, Beşiktaş maçını iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini, Akhisar karşılaşmasını ise son dakikalarda yedikleri golle berabere tamamladıklarını hatırlattı.
"PUAN ALABİLİRİZ"
Yeni Malatyaspor karşısında iyi bir futbol ortaya koyduklarını ve 3-1'lik haklı bir galibiyet aldıklarını belirten Arıcı, "Artık koşan, dinamik, mücadele eden bir takımımız var. İlk yarıdaki görünümden oldukça uzakta bir takımız. Mücadeleyi ön planda tutan maçı kazanmak için çalışan bir Antalyaspor var. Deplasmanda karşılaşacağımız Galatasaray karşısında da aynı mücadele ve istekli futbolumuz devam ederse puanla döneceğimizi düşünüyorum. Bunu başaracak gücümüz var" diye konuştu.
Arıcı, Yekta ve Salih Dursun'un sakatlıklarının devam ettiğini, kart cezalısı Doukara'nın da Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini bildirdi.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 13:46
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Wenger formülü
Toplam 5
Yorum
Perde Arkası Ben aradığınız yanıtı size söyleyeyim: Bireysel hataların nedeni Kocaman'dır. Kocaman'ı gitsin ve görün bireysel hatalar nasıl azalıyor.
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Nasri’ye Güneş vetosu
Toplam 4
Yorum
Bence Bencede Alinsin Kadro daha genc Olmasi Lazim cok Yasli Kadro var !
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Terim kararını verdi! Muslera...
Toplam 4
Yorum
murat gs CARRASSO boşuna alınmadı heralde bu adamı bi oynatın görelim eray kaleci falan değil.
"Galatasaray'dan puan alabiliriz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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