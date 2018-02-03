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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    ANTALYA, transferin son dakikalarında bir sürprize imza attı. Takımdaki çoğu yıldızın ayrıldığı kırmızı-beyazlılar, Osmanlı'dan Souleymane ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Senegalli golcü için imza töreni düzenlendi. 19 maçta 5 gol, 2 asist yapan 26 yaşındaki genç santrfor, "Çok büyük hedef ve hırsları olan bir takıma geldim" dedi.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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