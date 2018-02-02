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    02 Şubat 2018, Cuma
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    'un yeni transferi imzayı attı

    Antalyaspor'un yeni transferi imzayı attı

    ekiplerinden , 'dan ettiği ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende Doukara, formasıyla fotoğraf çektirdi. Törende konuşan Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, kırmızı beyazlı takımın ara döneminde kadrosuna Hakan Özmert'in yanı sıra, Doukara ile takviye yaptıklarından bahsetti. 'dan transfer edilen Doukara'nın 26 yaşında ve futbol hayatının en verimli çağında olduğuna dikkati çeken Arıcı, Senegalli futbolcunun her iki kanatta ve forvette oynadığını söyledi.



    Doukara'nın ve İtalya Serie A Ligi'nde oynadığını aktaran Arıcı, "Sezon başında Osmanlıspor'a transfer oldu. Osmanlıspor'da 19 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Kulübümüze çok verimli olacağını düşünüyoruz. Hamza hocamızın önerisiyle kendisini transfer ettik. Kendisine, kulübümüze hoş geldin diyor yolunun açık olmasını temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.



    da Antalya'ya gelişinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Çok büyük oyuncuların oynadığı kulübe geldiğini dile getiren Doukara, "Çok büyük hedef ve hırsları olan bir takıma geldim. Takımıma güveniyorum. Çok iyi oyunculara sahip bir takımız. Bu oyuncularla önümüzdeki 15 maçta kazanabileceğimiz en çok maçı kazanıp, ligde hak ettiği sıralamada en iyi yere getireceğimizi umuyorum. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:25
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