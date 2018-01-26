CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Eto'o, 40 gün sonra takımla çalıştı

    Eto'o, 40 gün sonra takımla çalıştı

    'un yıldız oyuncusu 'o, 40 gün sonra takımla çalışmalara başladı.

    , Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetimindeki antrenmana, Kamerunlu yıldız oyuncu 'o da katıldı.

    Süper Lig'in 16. haftasında 17 Aralık 2017'de İstanbul'da oynanan Medipol Başakşehir maçında sakatlandığı için fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdüren Eto'o, 40 gün sonra Antalyasporlu oyuncularla idman yaptı.

    Öte yandan, Antalyaspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği orta saha oyuncusu Hakan Özmert de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

    Akdeniz ekibinin, yarınki son çalışmasının ardından öğleden sonra uçakla İzmir'e gideceği, oradan da kara yoluyla Akhisar'a geçeceği bildirildi.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eto'o, 40 gün sonra takımla çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN