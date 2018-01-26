Eto'o, 40 gün sonra takımla çalıştı
Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Samuel Eto'o, 40 gün sonra takımla çalışmalara başladı.
Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetimindeki antrenmana, Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o da katıldı.
Süper Lig'in 16. haftasında 17 Aralık 2017'de İstanbul'da oynanan Medipol Başakşehir maçında sakatlandığı için fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdüren Eto'o, 40 gün sonra Antalyasporlu oyuncularla idman yaptı.
Öte yandan, Antalyaspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği orta saha oyuncusu Hakan Özmert de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Akdeniz ekibinin, yarınki son çalışmasının ardından öğleden sonra uçakla İzmir'e gideceği, oradan da kara yoluyla Akhisar'a geçeceği bildirildi.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:23
-
Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Saim Niçin Dusko Tosiç İ istiyor Trabzonspor gitsinler avrupada oyuncu çok alsınlar geçen sene bedava aldıklarıOlcay untulmadı .
-
Davy Klaassen, Fenerbahçe’ye doğru
Toplam 7
Yorum
hakan39 yönetim size sesleniyorum eğer şampiyonluk istiyorsak etoo yu ve bir sol bek alın acilinden jansen sakatlandı sezon bitiyor zaten 3 ay sonra
-
Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Atillas-BJK 1 2 sene daha kalsın. Her türlü güven veriyor. Yedek kulübesinde otururken bile bir başka bakıyor :-) Tottenham bile yokladı. Boş değil
Eto'o, 40 gün sonra takımla çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.