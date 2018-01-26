"Antalyaspor'a başarılı olmaya geldim"
Antalyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Hakan Özmert: "İnşallah Antalyaspor'u başarılı günlerine kavuştururuz. Taraftarımız, yönetimimiz, teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarımızla inşallah güzel günler göreceğiz"
Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den transfer ettiği orta saha oyuncusu Hakan Özmert ile sözleşme imzaladı.
Antalyaspor Kulübünün daha önce 1,5 yıllığına anlaştığını açıkladığı 32 yaşındaki Hakan Özmert için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Hakan, törende konuşmasına transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek başladı. Antalyaspor'un yeni tesislerine ilk defa geldiğini anlatan tecrübeli futbolcu, "Çalışanların beni kapıda karşılaması kendimi evime dönmüş gibi hissettirdi, mutlu etti. Buraya başarılı olmaya geldim. İnşallah Antalyaspor'u başarılı günlerine kavuştururuz. Taraftarımız, yönetimimiz, teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarımızla inşallah güzel günler göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, eski futbolcuları Hakan Özmert'in yuvasına döndüğünü söyledi. Hakan'ın tecrübeli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Arıcı, "Avrupa tecrübesi olan bir oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Hakan ve Antalyaspor için inşallah hayırlı bir transfer olur." dedi.
Konuşmaların ardından 1,5 yıllık sözleşmeye imza atan Hakan Özmert, giydiği Antalyaspor formasıyla gazetecilere poz verdi.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:53
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Favori Trabzon
Toplam 1
Yorum
VARDAR OVASI SİNAN VARDAR iki takım da geçen hafta zor kazandı demiş ama TS berabere kaldı :) .
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Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 14
Yorum
asrın bende temelli fenerin başından gidecek sandım da heyacan şeyttim.
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