Samir Nasri’yle yollar ayrılıyor
Kadrosunda geniş çaplı bir küçülmeye giden Antalyaspor, yıldızlarını elden çıkarmaya devem ediyor. Kırmızı-beyazlılar, sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı Samir Nasri ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda, Fransız yıldızın sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi kararı alındı. Nasri'nin alacaklarına ilişkin menajeriyle pazarlıklar ise sürüyor.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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