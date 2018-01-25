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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    ’yle yollar ayrılıyor

    Samir Nasri’yle yollar ayrılıyor
    Kadrosunda geniş çaplı bir küçülmeye giden , yıldızlarını elden çıkarmaya devem ediyor. Kırmızı-beyazlılar, sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda, Fransız yıldızın sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi kararı alındı. Nasri'nin alacaklarına ilişkin menajeriyle pazarlıklar ise sürüyor.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:44
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