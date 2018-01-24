Antalyaspor'dan orta alana takviye
Antalyaspor, Medipol Başakşehir'de forma giyen Hakan Özmert ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sağ bek ve forvet arayışlarına devam eden kırmızı beyazlılar orta sahaya ilk transferini gerçekleştirdi. Antalyaspor, Medipol Başakşehir'de oynayan Özmert ile prensipte anlaştı. Hakan'ın kulübüyle sözleşmesini sonlandırmasının ardından gün içerisinde Antalya'ya gelip, kırmızı beyazlı takım yöneticileriyle son görüşmeyi yapacak. 2007 ve 2010 yılları arasında Antalyaspor'da forma giyen Hakan'ın başka kulüplerden teklif geldiği, oyuncunun Antalya'da evi olması nedeniyle kırmızı beyazlı takımı tercih öğrenildi. Antalyaspor yönetimi, cuma günü düzenlenmesi planlanan törenle Hakan ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:51
-
Gomis krizi! Rest çekti
Toplam 5
Yorum
akrep Haklısın düşüncende ama yanlış yaptın G.S d e kimin parası kaldı sanıyorduk senin gibi kişilikten bu beklemezdik ama yinede haklısın
-
Akbaba zirvesi
Toplam 3
Yorum
fb vermezler bu adamı
-
Abou’dan icra takibi
Toplam 3
Yorum
tarık koskoca kulübün kendini küçük düşürmeyi göze almak uğruna ödemek istemediği miktara bakın, şaka gibi..
Antalyaspor'dan orta alana takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.