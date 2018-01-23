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    23 Ocak 2018, Salı
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    Eto’o ayrılıyor

    Eto’o ayrılıyor
    Antalyaspor'da Samuel Eto'o, ayrılmak istediğini yönetime iletti. Kırmızı-beyazlıların Basın sözcüsü Cumhur Arıcı, "Eto'o'dan bonservis bedeli almak istiyoruz. Sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Kendisine de ciddi teklifler var. İspanya'dan Celta Vigo, Brezilya'dan Vasco da Gama ve 'den Beşiktaş'ın ilgisi var" diye konuştu.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
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