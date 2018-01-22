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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    El Kabir'in kilolu hali dikkat çekti

    El Kabir'in kilolu hali dikkat çekti

    - maçında 77 dakika forma giyen 'in aşırı kiloları, görenleri hayrete düşürdü

    ile arasında oynanan maç öncesi sosyal medyada çok konuşulan bir görüntü vardı. Antalyaspor forması giyen Mustafa 'in aşırı kilolu görüntüsü sosyal medyayı salladı. 29 yaşında olan Faslı futbolcunun göbekli hali çok konuşuldu.

    77 DAKİKA SAHADA KALDI
    Twitter'da birçok kullanıcı, hem yaşından dolayı hem de profesyonel futbolcu olmasından dolayı El Kebir'in görüntüsünü tiye aldı.

    Fazla kilolarına rağmen maça 11'de başlayan El Kebir, 77. dakikada trafından oyundan alındı.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:39
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