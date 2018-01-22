El Kabir'in kilolu hali dikkat çekti

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maç öncesi sosyal medyada çok konuşulan bir görüntü vardı. Antalyaspor forması giyen Mustafa El Kebir'in aşırı kilolu görüntüsü sosyal medyayı salladı. 29 yaşında olan Faslı futbolcunun göbekli hali çok konuşuldu.



77 DAKİKA SAHADA KALDI

Twitter'da birçok kullanıcı, hem yaşından dolayı hem de profesyonel futbolcu olmasından dolayı El Kebir'in görüntüsünü tiye aldı.



Fazla kilolarına rağmen maça 11'de başlayan El Kebir, 77. dakikada Hamza Hamzaoğlu trafından oyundan alındı.