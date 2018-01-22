El Kabir'in kilolu hali dikkat çekti
Beşiktaş-Antalyaspor maçında 77 dakika forma giyen El Kebir'in aşırı kiloları, görenleri hayrete düşürdü
Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maç öncesi sosyal medyada çok konuşulan bir görüntü vardı. Antalyaspor forması giyen Mustafa El Kebir'in aşırı kilolu görüntüsü sosyal medyayı salladı. 29 yaşında olan Faslı futbolcunun göbekli hali çok konuşuldu.
77 DAKİKA SAHADA KALDI
Twitter'da birçok kullanıcı, hem yaşından dolayı hem de profesyonel futbolcu olmasından dolayı El Kebir'in görüntüsünü tiye aldı.
Fazla kilolarına rağmen maça 11'de başlayan El Kebir, 77. dakikada Hamza Hamzaoğlu trafından oyundan alındı.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:39
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
dr oz saçmalığa bak evine tv alıyorsun örneğin ama göstermesin diyebilirmisin.O zaman taraftar niye maça gelsinki keyif almayacaksa.boşadamsın
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
oktay şu zihniyeti taşıyandan başarı bekleyen insanlar bence hiç maça gitmesin.eğer oynadığın oyundan keyif almıyor yada vermiyorsan ne işin var
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HavalArda
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kısa süre önce Arda Başakşehire giderse o takım şampiyon olur dedik.Dediğimizin arkasındayız.Yani bizim GS'ye selam olsun.
El Kabir'in kilolu hali dikkat çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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