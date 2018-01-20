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    20 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , yolunda

    Nasri, Premier Lig yolunda
    Antalya'da , yolunda. Teknik Direktör , Nasri'nin kulüp aradığını ve yolların ayrılacağını açıklamıştı. Fransız yıldıza en büyük ilgiyi West Ham'ın gösterdiği öne sürüldü. Nasri'nin Ada'da kendini kanıtlamış olması transferi kolaylaştırırken, verilecek yüksek yıllık ücretin, bonservisi düşük olduğu için sorun edilmediği belirtildi
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:49
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