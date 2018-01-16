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    16 Ocak 2018, Salı
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    İki transfer daha

    İki transfer daha
    Seleznyov ve 'yı alan Akhisar'da Teknik Direktör Okan Buruk, iki oyuncu daha istedi. Buruk, "Savunmaya bir oyuncu transfer etmeyi düşünüyorum. Diğeri de hücumcu olabilir" bilgisini verdi.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:19
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