Antalyaspor devre arası hazırlıklarına Atilla Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, 4 Ocak'ta göreve başladığı yeni takımında, futbolcularının, istediği taktiksel çalışmalara karşılık vermesi nedeniyle kampın çok iyi geçtiğine değindi. Ligin ilk devresinde potansiyelini sahaya yansıtamayan iyi bir takıma sahip olduğunu aktaran Hamzaoğlu, mevcut futbolcu kadrosuyla ilk yarıdaki performansın daha iyisini yapabileceklerine inandığını vurguladı.



'İLK 10 İÇİNDE HERHANGİ BİR YER OLABİLİR'

Takımdaki ufak eksikleri antrenmanlarda tamamlamaya çalıştıklarını dile getiren Hamzaoğlu, "İyi bir ikinci yarı geçirmeyi diliyoruz. Bu sene yüksek hedefler koyacak durumda değiliz. Gerçekçi hedeflerle hareket etmek durumundayız. Bu sene istediğimiz yerde, ilk 10 içinde herhangi bir yer olabilir ama önümüzdeki yıllarda daha yukarı hedefleyip, gerçekçi hareket ederek Antalyaspor'u hak ettiği yere taşırız" diye konuştu.



'KUPAYI UCUNDAN TUTMAYA GAYRET EDECEĞİZ'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a 3-1 yenildikleri maçın rövanşını perşembe günü oynayacaklarını anımsatan Hamzaoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye Kupası'nda hedefi zorlayacağız ama bu yıl için olmazsa olmaz değil. 3-1 skor var. İmkansız değil, başarmaya çalışacağız. Başaramazsak kupadan elendiğimize kahredecek halimiz yok. Lige odaklanıp konsantre olacağız. Tüm enerjimizi lige vereceğiz. Başarabilirsek kupada gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz, alabilirsek alacağız. Önemli olan bundan sonraki turlarda da oynamayan oyuncularımıza şans verip, onları kazanıp herkesi diri tutabilmek. Biz oyuncu da kazanacağız maçlarda. Aynı zamanda kupayı da ucundan tutmaya gayret edeceğiz."



'MAÇ MAÇ ODAKLANACAĞIZ'

Sezon sonu hedefleri için belli bir puan hesaplamadığını ve maç maç planlama yaptığını aktaran Hamzaoğlu, takımın galibiyetler kazanması için çaba gösterdiğini anlattı. Maç kazanırken de kaybederken de takımın eksiklerini doğru görmek gerektiğine dikkati çeken Hamzaoğlu, oynadıkları futbolu geliştirmek ve futbolcular arasındaki uyumu daha da artırarak iyi sonuçlar kazanmaya çalışacaklarını söyledi.



'İYİ BİR TEKLİF GELİR ETO'O GİTMEK İSTERSE DEĞERLENDİRMESİNİ YAPARIZ'

Eto'o'nun bazı takımlarla adının anılması ve sezon sonu sözleşmesinin bitecek olmasının hatırlatılması üzerine Hamzaoğlu, "Ummadığımız anda bize oyuncu söyleniyor ya da bizim oyuncumuza teklif geliyor. Transferin son gününe kadar her şey olabilir. Eto'o'nun takımda kalmasını istiyorum. Zaten şu anda bizim oyuncumuz. İyi bir teklif gelir kendisi de gitmek isterse yönetimle oturur değerlendirmesini yaparız" dedi.



'NASRİ DE BİZİM OYUNCUMUZ'

Nasri'ye yönelik bazı kulüplerin transfer teklifi olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Nasri'yi bazı kulüpler istiyor, yönetimle görüşüyor. Onun da değerlendirmesi olacak ama kaldığı zaman Nasri de bizim oyuncumuz. Hiç bir değerimizi kenara koymayacağız. Hepsi bizim için değerli oyuncular. Şu anda sahada olan oyuncularla, onlar da sahaya çıktıklarında bu takım için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar" diye konuştu.



'HER ŞEYİN BİR DEĞERİ VAR'

Transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Hamzaoğlu, takıma önümüzdeki günlerde 1 ya da 2 takviye yapabileceklerini kaydetti. Hamzaoğlu, defansın solunda görev yapan Sakıb ile Brezilyalı kanat oyuncusu Maicon'un transfer döneminde Trabzonspor ile adının anılması hakkında şunları söyledi:



"Bizden oyuncular istenebilir. Bu çok normal, bizi de mutlu eder ama her şeyin bir değeri var. Bu değer kendini göstermediği sürece zor. Çünkü hepsi bize lazım oyuncular. Yönetim kendi arasında da görüşecek. Sadece Trabzon için söylemiyorum bu gelen teklifler için söylüyorum. Gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Antalyaspor'un, oyuncuların menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz."



'ŞAMPİYONLUK YARIŞI DAHA ÇOK KIZIŞTI'

Hamzaoğlu, Fatih Terim'in Galatasaray'da göreve başlaması hakkında ise "Şampiyonluk yarışı daha çok kızıştı. Takımlar birbirine yakın puanda. İlk yarıya kötü başlayanlar toparlandı. Diğerleri daha güçlendi. Çok keyifli bir lig geçecek. İlk yarı bol gollü geçti. İkinci yarı daha keyifli bir lig göreceğiz" dedi.