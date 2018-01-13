Samuel Eto’o’ya Brezilya’dan talip

Antalya'da ayrılık hazırlıkları yaptığı öne sürülen Samuel Eto'o için sürpriz bir iddia Brezilya'dan geldi. UOL Esporte'un haberine göre Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama, Kamerunlu yıldız golcüye transfer teklifi yaptı. Siyah beyazlıların teklifinin 36 yaşındaki tecrübeli santrforun aklını çelebileceği belirtiliyor. Ronaldinho, Deco gibi yıldızları futbola kazandıran Vasco, Brezilya'da ligi 7. tamamladı.