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    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’o’ya Brezilya’dan talip

    Samuel Eto’o’ya Brezilya’dan talip
    Antalya'da ayrılık hazırlıkları yaptığı öne sürülen Samuel Eto'o için sürpriz bir iddia Brezilya'dan geldi. UOL Esporte'un haberine göre Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama, Kamerunlu yıldız golcüye transfer teklifi yaptı. Siyah beyazlıların teklifinin 36 yaşındaki tecrübeli santrforun aklını çelebileceği belirtiliyor. Ronaldinho, Deco gibi yıldızları futbola kazandıran Vasco, Brezilya'da ligi 7. tamamladı.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:33
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