;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hamzaoğlu Osmanlı’da siftah yaptı

    Hamzaoğlu Osmanlı’da siftah yaptı
    Antalyaspor ile anlaşmaya varan yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Atilla Konuk Tesisleri'nde yağmurlu havada gerçekleşen çalışmada Hamzaoğlu, "Elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hamzaoğlu Osmanlı’da siftah yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN