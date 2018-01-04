 Menez’den 800 bin euro – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Menez’den 800 bin euro

    Menez’den 800 bin euro

    Yönetim krizi yaşayan 'da Sandro'nun İtalya'da Benevento'ya transferinin ardından Bordeaux'dan gelen dünya yıldızı Jeremy Menez'in kariyeri de sona erdi.

    Kırmızı-beyazlılarda oynadığı 9 maçta gol ve asist katkısı yapamayan Menez, Meksika kulübü Club America'ya transfer oldu. Akdeniz ekibinde 540 bin euro alacağını bırakan ve yaklaşık 250 bin euro da bonservis ücreti getiren 30 yaşındaki tecrübeli golcünün ayrılığının resmiyet kazandığı bildirildi
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
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