Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik sorumlu David Badia Cequier yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin topla çeşitli çalışmalar yaptı.
İdmana, altyapı oyuncularından Oğuzhan Kolak, Cenk Şen, Hamdi Tayfun Yılmaz, Mustafa İnan ve kaleci Sefa Us da katıldı. Kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından Kayseri'ye gitmek üzere tesislerden ayrıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Antalyaspor karşılaşması, saat 16.30'da başlayacak.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:33
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Galatasaray'a şok sakatlık haberi! 2 ay yok...
Toplam 5
Yorum
Liseli 1 ay bile büyük kayıp 3 maç olmaması form tutması falan oraya Tolga ve Ndiyaye hazırlanmalı.
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Gös'TERİM' 4
Toplam 2
Yorum
3461 terim, bu sefer fena patlayacak gibi geliyor.
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Ucuza gitmeyecek
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan'ın tek yapacağı şey çok çalışmak.Bu işlerde kızmak,gönül koymak olmaz.Bu günkü kupa maçında gençlerle beraber onu izleriz herhalde ..
Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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