 Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

    Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

    Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik sorumlu David Badia Cequier yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin topla çeşitli çalışmalar yaptı.

    İdmana, altyapı oyuncularından Oğuzhan Kolak, Cenk Şen, Hamdi Tayfun Yılmaz, Mustafa İnan ve kaleci Sefa Us da katıldı. Kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından Kayseri'ye gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Antalyaspor karşılaşması, saat 16.30'da başlayacak.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:33
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