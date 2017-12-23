Antalyaspor, 5 hafta aradan sonra kazanmayı hatırladı
Süper Lig’de zor günler geçiren Antalyaspor, ligin 17. haftasında sahasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçını 3-1 kazanarak rahat nefes aldı. Kırmızı beyazlılar, bu sonuçla 5 hafta aradan sonra galibiyetle tanışmış oldu.
5 hafta sonra galibiyet
Kırmızı-beyazlıların ligdeki en son galibiyeti 11. haftada sahasında oynadığı lig sonuncusu Kardemir Karabükspor'a karşı olmuştu. Antalyaspor, Kardemir Karabükspor maçının ardından oynadığı maçlarda Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği ile berabere kalırken, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehirspor'e ise yenildi.
Leonardo yerine alt yapı sorumlusu Badia
Antalyaspor'da ligin 14. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a deplasmanda 3-0 kaybettikten sonra hafta içerisinde istifa eden Teknik Direktör Leonardo'nun yerine takımın başına geçici olarak Alt Yapı Sorumlusu İspanyol David Badia getirildi. Badia yönetimindeki Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yenerken, Gençlerbirliği ile berabere kaldı. İspanyol teknik adam, Medipol Başakşehir'e ise mağlup oldu.
İlk yarının tamamlanmasıyla Antalyasporlu futbolcular ve teknik heyet kısa süreli bir tatile çıktı. Kırmızı-beyazlı takım, 4 Ocak'ta toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:56
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Toplam 4
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ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Yorum
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Toplam 20
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Antalyaspor, 5 hafta aradan sonra kazanmayı hatırladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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