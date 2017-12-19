Nasri Antalya'dan ayrılacak
Antalyaspor'da geçtiğimiz sezonun devre arasında alınan Sandro ile sezon başında kadroya katılan Menez ve Samir Nasri takımdan ayrılıyor.
Fransız basını, Menez'in Meksika'ya transfer olacağını iddia ederken Nasri'nin sezonun ikinci yarısında Serie A'da oynaması bekleniyor.
Antalyaspor'da başkan Ali Şafak Öztürk'ün bırakma kararının ardından alınan yıldız futbolcular takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin Samuel Eto'o'nun menajeri Gardi İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
Antalyaspor forması giyen bazı oyuncular için İtalya'dan teklifler olduğunu belirten George Gardi şöyle konuştu;
Bu karışık durumdan dolayı takımda bir çok oyuncu ile ayrılması gündeme geldi. Evet, bazı oyuncular için İtalya'dan birkaç teklif var. Bazılarının kabul edilmesi mümkün. Şahsen, Nasri'yi Inter'de görmek isterim, Icardi'nin arkasında.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 21:36
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Nasri Antalya'dan ayrılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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