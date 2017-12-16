Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır
Antalyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik sorumlu David Badia Cequier yönetimindeki idmanda, yarınki karşılaşma öncesi son çalışma gerçekleştirildi.
Taktiksel çalışmalar yapan kırmızı-beyazlılar, antrenmandan sonra uçakla İstanbul'a gitti.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:35
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Sneijder sürprizi
Toplam 5
Yorum
sercan korkmaz hiç düşünmeden alınması lazım,GS'a yıllarca emek verdi.Teknik zeka ve teknik bir ayağa sahip olan bu futbolcuyu hemen alalım.
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Carole dönüyor, Cavanda gidiyor!
Toplam 2
Yorum
gssssssss sağ bek linnes sol bek carole den sol tarafta 3 gömlek ustun oynuyo lazım degıl kesınlıkle gelmesın gecen sezon sol taraf tem otoyolu gibydi
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Aysal'dan Adnan Polat'a cevap
Toplam 3
Yorum
o şu bu salla gitsin... esas: Aysal efendi menecerlere verdiğin ortalama % komisyonu bi zahmet anlat.
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