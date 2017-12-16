 Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , Medipol Başakşehir maçına hazır

    Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

    , Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik sorumlu David Badia Cequier yönetimindeki idmanda, yarınki karşılaşma öncesi son çalışma gerçekleştirildi.

    Taktiksel çalışmalar yapan kırmızı-beyazlılar, antrenmandan sonra uçakla İstanbul'a gitti.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN