Antalyaspor’da Nasri ilk yarıyı kapattı
Antalyaspor’da sezon başında transfer edilen dünyaca ünlü Fransız oyuncu Samir Nasri, sakatlığından dolayı ilk yarıyı kapattı.
30 yaşındaki Fransız oyuncu arka adalesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı kontrol ve tedavi için ülkesi Fransa'ya gitti.
Medipol Başakşehir maçı öncesi 4 sakat
Öte yandan Antalyaspor ligin 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Nasri, Salih Dursun, salonda çalışan Danilo ve Sandro katılmadı. Pazar günü oynanacak mücadelenin hakemi Barış Şimşek oldu. Kırmızı-beyazlılar yarın öğle saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:36
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Le Guen’den Trabzonspor değerlendirmesi
Toplam 1
Yorum
özgür le guen yazık etti bursa taraftarına şampiyon olmuş 5.büyük takım denmesini isteyen kendi sahasında fb den tir tir titrek bi taktıkle çıktı
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Quaresma out, Lens in
Toplam 7
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Beşiktaşlı Bayern münihe karşı da orta falan işe yaramaz 2 metre stoperler kafa topu vermez, lensle en azından kontra geniş alanda etki yaratır.
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G.Saray'dan Arda Turan açıklaması
Toplam 2
Yorum
Gsaray Çok şükür, sevindirici bir haber.
Antalyaspor’da Nasri ilk yarıyı kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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