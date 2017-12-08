Leonardo gönderildi

Antalyaspor’da Leonardo dönemi 7 hafta sürdü. Kongre krizi yaşayan kırmızı beyazlılar, Rıza Çalımbay’ın yerine gelen Brezilyalı çalıştırıcıyla yollarını, karşılıklı anlaşarak ayırdığını açıkladı

DÜNYADA ses getiren transferlere imza atan Antalyaspor, büyük bir krizin eşiğinde. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün seçim kararı aldığı ancak gerçekleştirilemeyen kurul öncesi Teknik Direktör Leonardo'yla yolların ayrıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Rıza Çalımbay'la yolların ayrılmasının ardından gelen Brezilyalı çalıştırıcı, 28 Eylül'de 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Leonardo yönetiminde Antalya, ligde 5 yenilgi, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

