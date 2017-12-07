Antalyaspor'dan teşekkür açıklaması

SÜPER Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, teknik direktör Leonardo Araujo'nun görevi bırakmasının ardından kulübün resmi internet sitesinden kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Teknik direktör Leonardo Araujo ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz" denildi.