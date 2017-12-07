 Antalyaspor'dan teşekkür açıklaması – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    'dan teşekkür açıklaması

    Antalyaspor'dan teşekkür açıklaması

    SÜPER Lig ekiplerinden 'da, teknik direktör 'nun görevi bırakmasının ardından kulübün resmi internet sitesinden kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Teknik direktör ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz" denildi.

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:09
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