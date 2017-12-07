Antalyaspor'dan teşekkür açıklaması
SÜPER Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, teknik direktör Leonardo Araujo'nun görevi bırakmasının ardından kulübün resmi internet sitesinden kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Teknik direktör Leonardo Araujo ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz" denildi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:09
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 9
Yorum
satmak üzere alabilir baskan besiktas 20-25 milyona adam alamaz ve almaz da.Ancak talisca gollere devam eder de bir iki tur daha cikarsak o zaman devlerin radarina girer
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Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 9
Yorum
KaRTaL İlkay gündoğanın Milli takımda oynayabileceğini düşünüp izlemek için gitmiştir susak...
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“Hedefimiz ligi şampiyon bitirmek”
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne oldu zorunamı gitti mert kardeş..Bu sene o sene..Lig sonunda görüşürüz..Bu takım inanıyorum ki şampiyon olacak..Ve biz her maça geleceğiz
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