Leonardo istifa etti iddiası
İtalyan gazeteci Di Marzio, Antalyaspor teknik direktörü Leonardo'nun görevinden istifa ettiğini açıkladı
Antalyaspor'da istifa depremi... İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Antalyaspor'da başkan Ali Şafak Öztürk'ün görevi bırakmasının ardından teknik direktör Leonardo da istifa kararı aldı. Resmi açıklama yakında yapılacak.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:39
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