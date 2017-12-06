 Leonardo istifa etti iddiası – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Leonardo istifa etti iddiası

    Leonardo istifa etti iddiası

    İtalyan gazeteci Di Marzio, Antalyaspor teknik direktörü Leonardo'nun görevinden istifa ettiğini açıkladı

    Antalyaspor'da istifa depremi... İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Antalyaspor'da başkan Ali Şafak Öztürk'ün görevi bırakmasının ardından teknik direktör Leonardo da istifa kararı aldı. Resmi açıklama yakında yapılacak.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:39
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