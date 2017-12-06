Antalyaspor, rüzgar altında çalıştı
Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:44
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Yılbaşı hediyesi: Niasse
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞ alırsın tabi ki :) kartal yuvasına git forması var oğuzhan gibi adamı başkan size yedirmez hayal kurmayın attan inip eşşeğe binecek değil ya
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Ne gol ne asist!
Toplam 7
Yorum
aslan İkisinide Tudor yanlış kullanıyor ikiside hala on numara transfer.
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İşte son 16'da Beşiktaş'ı bekleyen rakipler
Toplam 15
Yorum
Taraftar Come to Bayern Münih
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