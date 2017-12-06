 Antalyaspor, rüzgar altında çalıştı – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Antalyaspor, rüzgar altında çalıştı

    Antalyaspor, rüzgar altında çalıştı

    Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Antalyaspor, maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör , gözetimindeki antrenmanda futbolcular dar alanda taktik çalışmaları yaptı. Rüzgar altında gerçekleştirilen antrenman, serbest şut çalışmasıyla sona erdi.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:44
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