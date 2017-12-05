 Samuel Et o’o sakatlandı – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Samuel Et o’o sakatlandı

    Samuel Et o’o sakatlandı
    Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, Trabzonspor maçında sakatlandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 36 yaşındaki oyuncu, 72'inci dakikada girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. Yerini Emre Güral'a bırakan Kamerunlu oyuncu saha kenarına gelirken, bordo-mavili taraftarlar da Eto'o'yu alkışlamayı ihmal etmediler.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:04
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