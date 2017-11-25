Seriye devam
Kırmızı-beyazlıların Brezilyalı hocası, Fenerbahçe’nin Akdeniz’de iki yıldır kaybettiğinin hatırlatılması üzerine “Bu başarılı serimizi devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu
SİSTEMLERİNİ EZBERLETİYOR
F.BAHÇE'NİN, Antalya'daki son iki maçta da kaybettiği hatırlatılan Brezilyalı Hoca, "Bu geçmişten gelen kültürü galibiyetle devam ettirmek istiyoruz. Zor maç olacak" yorumunu yaptı. RAKİPLERİNİN sezona farklı sistemlerle başladığını altını çizen ve buna göre hazırlıklarını yaptıklarını belirten başarılı teknik adam, "Sakat olan oyuncuları takıma döndü. Valbuena geri geldi, Dirar gibi ileri uçtaki önemli oyuncuları iyi durumda. Dikkat etmemiz gerekecek. Farklı sistemde oynayan bir takım, biz de kendimizi bu şekilde hazırlıyoruz" diye konuştu.
ANTALYASPOR'DA SAKATLIK KRİZİ
F.BAHÇE maçı hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da, sakat futbolcu sayısının fazlalığı teknik heyetin canını sıkıyor. Dünkü idmana Danilo, Salih, Zeki, Sandro, Djourou ve Menez katılmadı. Sadece Danilo ve Menez'in F.Bahçe karşısında oynayabileceği öğrenildi.
Öztürk'le daha da yukarı
LEONARDO, Başkan Öztürk'ün kongre kararı için şunları söyledi: "Karşınıza iki yol çıkar. Etkilenip aşağıya mı gidersiniz, güçlenip yukarı mı çıkmaya çalışırsınız. Gördüğüm; takım yukarı çıkmak için başkanından futbolcusuna büyük mücadele içerisinde."
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:33
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
Seriye devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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