Seriye devam

Kırmızı-beyazlıların Brezilyalı hocası, Fenerbahçe’nin Akdeniz’de iki yıldır kaybettiğinin hatırlatılması üzerine “Bu başarılı serimizi devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu

SÜPER Lig'de iki maçtır bileği bükülmeyen Antalyaspor'da gözler; 4-1'lik farklı Sivas zaferiyle moralli gelen F.Bahçe maçına çevrildi. Kırmızı-beyazlıların ünlü Teknik Direktörü Leonardo Araujo, maçın zor geçeceğini ve iki takım için de önemli olduğunu ifade ederken, "F.Bahçe son maçında galip geldi. Bu maç bizim açımızdan daha önemli. A.Konyaspor karşısında geliştirdiğimiz oyunu, F.Bahçe maçında da üzerine koyarak geliştirmek istiyoruz" dedi.



SİSTEMLERİNİ EZBERLETİYOR

F.BAHÇE'NİN, Antalya'daki son iki maçta da kaybettiği hatırlatılan Brezilyalı Hoca, "Bu geçmişten gelen kültürü galibiyetle devam ettirmek istiyoruz. Zor maç olacak" yorumunu yaptı. RAKİPLERİNİN sezona farklı sistemlerle başladığını altını çizen ve buna göre hazırlıklarını yaptıklarını belirten başarılı teknik adam, "Sakat olan oyuncuları takıma döndü. Valbuena geri geldi, Dirar gibi ileri uçtaki önemli oyuncuları iyi durumda. Dikkat etmemiz gerekecek. Farklı sistemde oynayan bir takım, biz de kendimizi bu şekilde hazırlıyoruz" diye konuştu.



ANTALYASPOR'DA SAKATLIK KRİZİ

F.BAHÇE maçı hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da, sakat futbolcu sayısının fazlalığı teknik heyetin canını sıkıyor. Dünkü idmana Danilo, Salih, Zeki, Sandro, Djourou ve Menez katılmadı. Sadece Danilo ve Menez'in F.Bahçe karşısında oynayabileceği öğrenildi.



Öztürk'le daha da yukarı

LEONARDO, Başkan Öztürk'ün kongre kararı için şunları söyledi: "Karşınıza iki yol çıkar. Etkilenip aşağıya mı gidersiniz, güçlenip yukarı mı çıkmaya çalışırsınız. Gördüğüm; takım yukarı çıkmak için başkanından futbolcusuna büyük mücadele içerisinde."