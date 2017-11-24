Antalyaspor’da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik
Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak Antalyaspor, maç hazırlıklarını 7 eksikle sürdürüyor.
Öğrencilerden Eto'o'ya büyük ilgi
Öte yandan Antalyaspor'un antrenmanını öğrenciler de ziyaret etti. Öğrenciler, Samuel Eto'o'ya büyük ilgi göstererek, tezahürat yaptılar ve Eto'o da öğrencilerle sohbet ederek, imza dağıttı. Eto'o dışında teknik direktör Leonardo ve Nasri'de öğrencilerle bir süre ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:05
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Köybaşı formayı kaptı
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Ne İsmail nede Hasan Ali gerekli performansı bu zamana kadar gösteremedi sol kanatta , sezon başı bile bile lades yaptı yönetim.
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''Bırakın gideyim!''
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Transferden önce siz son 5 maçı kazanın da sonra transferi düşünün , yoksa şampiyonluk şansı sıfıra inerse transferi ne yapacağız.
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Van Persie'yi coşturan ilaç!
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Yatan hollandalının canı ter atmak istemiş , idmana çıkmış , bunu gönderemeyen yönetime yazıklar olsun.
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