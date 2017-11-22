 Antalyaspor'da genel kurul tarihi belli oldu – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Antalyaspor'da genel kurul tarihi belli oldu

    Antalyaspor'da genel kurul tarihi belli oldu

    Antalyaspor olağanüstü genel kurulu 7 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

    Antalyaspor Başkanı 'ün 15 Kasım'da olağanüstü seçimli genel kurul kararını açıklamasının ardından genel kurul tarihi belirlendi. Antalyaspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada seçimli genel kurulun 7 Aralık'ta yapılacağı duyuruldu. Genel kurulun saat 16.00'da Atilla Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtildi.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:03
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