 Antalyaspor’da keyifli idman – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Antalyaspor’da keyifli idman

    Antalyaspor’da keyifli idman
    KONYASPOR'LA karşılaşacak Antalya'da neşeli anların yaşandığı yarım sahadaki serbest maçı kazanan lacivert takım, zafer fotoğrafı çektirmek isterken, beyaz takım da yeleklerini çıkarıp aralarına karıştı. Galip takım, beyaz takımı uzaklaştıramadı. Yorgun düşen futbolcular, soyunma odasına mini araca doluşarak giderken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:28
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