İnanın yeter
Beklentilerin altında kalan Akdeniz ekibinde Brezilyalı çalıştırıcı, “Kulüp olarak iyi organize olabilirse ve oyuncular yapabileceklerine inanırlarsa başarabiliriz” dedi
BÜYÜK OYUNCULAR PROBLEM ÇÖZER
BÜYÜK takımlarda bu tarz krizlerin olabileceğini aktaran Leonardo, çözüm için yıldızları işaret etti. Ünlü teknik adam, "Milan'da Nesta, Gattuso, Pirlo, Ronaldinho, Seedorf gibi isimlerle çalışma fırsatım oldu. Bazen böyle durumlarla karşılaşmak zordur. Ama büyük oyuncular problem çözer ve maç kazandırır. Takımda sorun varsa böyle yıldızlara ihtiyacınız vardır. Biz de Eto'o, Nasri, Sandro gibi isimlere sahibiz" yorumunu yaptı.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:21
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
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Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
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Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
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