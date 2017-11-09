İnanın yeter

Beklentilerin altında kalan Akdeniz ekibinde Brezilyalı çalıştırıcı, “Kulüp olarak iyi organize olabilirse ve oyuncular yapabileceklerine inanırlarsa başarabiliriz” dedi

SÜPER Lig'de bol yıldızlı kadrosuna rağmen ilk 11 haftada beklentilerin çok altında kalan Antalyaspor'da Teknik Direktör Leonardo, hedeflerine ulaşmaları için inanmaları gerektiğini vurguladı. Ligde üst sıralara çıkmaları gerektiğini belirten Brezilyalı çalıştırıcı, "Kulüp olarak iyi bir şekilde organize olursak ve oyuncular yapabileceklerine inanırlarsa başarabiliriz" ifadelerini kullandı.



BÜYÜK OYUNCULAR PROBLEM ÇÖZER

BÜYÜK takımlarda bu tarz krizlerin olabileceğini aktaran Leonardo, çözüm için yıldızları işaret etti. Ünlü teknik adam, "Milan'da Nesta, Gattuso, Pirlo, Ronaldinho, Seedorf gibi isimlerle çalışma fırsatım oldu. Bazen böyle durumlarla karşılaşmak zordur. Ama büyük oyuncular problem çözer ve maç kazandırır. Takımda sorun varsa böyle yıldızlara ihtiyacınız vardır. Biz de Eto'o, Nasri, Sandro gibi isimlere sahibiz" yorumunu yaptı.



