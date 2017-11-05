 Antalyaspor içerde var, dışarda yok! – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    içerde var, dışarda yok!

    Antalyaspor içerde var, dışarda yok!

    Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u 2-1 yenen , ligde bu sezon evinde oynadığı 6 maçta sadece 1 yenilgi aldı.

    Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan , dış sahada oynadığı maçlarda henüz galibiyet alamazken, iç sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlılar iç sahada sadece 8. haftada oynadığı Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Akdeniz temsilcisi, son 4 iç saha maçında ise 3 galibiyet alırken, tek mağlubiyeti bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar sahasında Akhisar Belediyespor ve Galatasaray ile berabere kalırken, Osmanlıspor, Kasımpaşa ve Karabükspor'u mağlup etti.

    SAHASINDA 10 GOL ATTI
    Antalyaspor, evinde oynadığı 6 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırdı. Kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 8 gol gördü. Öte yandan Akdeniz ekibi, iç sahada oynadığı bütün maçlarda gol atarken, sadece 6. haftada oynadığı Osmanlıspor maçında gol yemedi.

    DIŞ SAHADA GALİBİYET YOK
    Antalyaspor, deplasmanda oynadığı 5 maçta sadece 1 puan toplayabilirken, galibiyet yüzü göremedi. Akdeniz ekibi, 3. haftada deplasmanda oynadığı Yeni Malatyaspor maçında golsüz berabere kalarak, bu sezon 11 hafta sonunda deplasmanda oynadığı maçlarda tek puanını almış oldu. Antalyaspor; Beşiktaş, Kayserispor, Sivasspor ve Bursaspor'a deplasmanda yenildi.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:14
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