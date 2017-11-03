Antalyaspor ile Karabükspor 34. randevuda
Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Antalyaspor rakibiyle toplamda 34. kez karşı karşıya gelecek.
Karabükspor daha üstün
Bugüne kadar Antalyaspor ile Kardemir Karabükspor, 33 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 33 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 14 kez karşılaşırken, bu maçlarda Antalyaspor 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Karabükspor ile Antalyaspor, TFF 1. Lig'de 2, Spor Toto 2. Lig'de 16 ve hazırlık maçında ise 1 kez karşılaştı.
Antalya 28, Karabükspor 36 gol attı
Antalyaspor ile Kardemir Karabükspor arasında 1972-1973 sezonundan bu sezona kadar oynanan 33 maç sonunda iki takım toplam 64 gol kaydetti. Antalyaspor rakibinin kalesine 28 gol atarken, Kardemir Karabükspor ise kırmızı-beyazlılara 36 golle karşılık verdi.
3 oyuncu ceza sınırında, 1 oyuncu cezalı
Antalyaspor'da, 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Charles, Diego Angelo ve Maicon, Kardemir Karabükspor maçında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynayacakları Atiker Konyaspor mücadelesinde takımdaki yerlerini alamayacaklar. Öte yandan Bursaspor maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Brezilyalı orta saha oyuncusu Sandro da Karabükspor ve Atiker Konyaspor maçlarında takımını yalnız bırakacak.
Muhtemel 11
Antalyaspor - Kardemir Karabükspor mücadelesi yarın saat 16.30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı-beyazlıların mücadeleye şu 11 ile çıkması bekleniyor:
"Ferhat, Celustka, Chico, Diego Angelo, Sakıp Aytaç, Charles, Vainqueur, Danilo, Deniz Kadah, Maicon ve Samuel Eto'o."
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:08
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Yıldız futbolcu Milli Takım'ı bıraktı!
Toplam 16
Yorum
forever1903 emreye, ardaya, selcuka, gönüle, volkan sene örnek olsun, birakin ki genclerin önü acilsin, biktik sizden, gidin artik
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''Beni dinlemiyorsunuz!''
Toplam 7
Yorum
sizce Sizce devre arasına kadar fenerde "cehennem donar mı?" yorumlarınızı buradan onaylayarak yeşil yada kırmızı ile gösterebilirsiniz bekliyoruz
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Verin Talisca'yı alın Cenk'i
Toplam 10
Yorum
forever1903 bence talisca arti 10 milyona olur ama benficanin o kadar parasi var mi bilemem, cünkü cenk 30 dan asagiya gitmez, gitmemeli
Antalyaspor ile Karabükspor 34. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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