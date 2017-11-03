Antalyaspor ile Karabükspor 34. randevuda

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Antalyaspor rakibiyle toplamda 34. kez karşı karşıya gelecek.

Antalyaspor ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 11. haftasında oynayacakları karşılaşmayla 34. kez karşı karşıya gelecekler. Geride kalan 33 mücadelede kırmızı-beyazlılar 8 kez galip gelirken, Karabükspor ise 14 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 11 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.



Karabükspor daha üstün

Bugüne kadar Antalyaspor ile Kardemir Karabükspor, 33 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 33 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 14 kez karşılaşırken, bu maçlarda Antalyaspor 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Karabükspor ile Antalyaspor, TFF 1. Lig'de 2, Spor Toto 2. Lig'de 16 ve hazırlık maçında ise 1 kez karşılaştı.



Antalya 28, Karabükspor 36 gol attı

Antalyaspor ile Kardemir Karabükspor arasında 1972-1973 sezonundan bu sezona kadar oynanan 33 maç sonunda iki takım toplam 64 gol kaydetti. Antalyaspor rakibinin kalesine 28 gol atarken, Kardemir Karabükspor ise kırmızı-beyazlılara 36 golle karşılık verdi.



3 oyuncu ceza sınırında, 1 oyuncu cezalı

Antalyaspor'da, 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Charles, Diego Angelo ve Maicon, Kardemir Karabükspor maçında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynayacakları Atiker Konyaspor mücadelesinde takımdaki yerlerini alamayacaklar. Öte yandan Bursaspor maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Brezilyalı orta saha oyuncusu Sandro da Karabükspor ve Atiker Konyaspor maçlarında takımını yalnız bırakacak.



Muhtemel 11

Antalyaspor - Kardemir Karabükspor mücadelesi yarın saat 16.30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı-beyazlıların mücadeleye şu 11 ile çıkması bekleniyor:



"Ferhat, Celustka, Chico, Diego Angelo, Sakıp Aytaç, Charles, Vainqueur, Danilo, Deniz Kadah, Maicon ve Samuel Eto'o."