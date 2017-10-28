Anadolu derbisi
“Ezeli rekabet halindeki iki takım karşılaşacak; kısacası Anadolu derbisi. İyi yoldayız ve sürekli gelişiyoruz. Oyun felsefemizi ileriye götürüyoruz. İnanmak gerek ve biz de inanıyoruz.”
SON İKİ MAÇ MORAL OLDU
OYUNCULARININ antrenmanlarda çok iyi çalıştığını söyleyen ünlü çalıştırıcı, "Son iki maçımızda iyi sonuçlar aldık. Son lig karşılaşmasını sahamızda kazanmayı başardık. Kupada da galip gelerek hedeflerimizden sapmadık. Çok sayıda gol pozisyonu yakaladık. Bu da takım için iyi bir moral. Sizi ikna edebilirim ki takımın pozisyonu daha yukarılarda olmalı. İleride bu da olacak" diye konuştu.
Nasri, Djourou ve Zeki yok
SAKAT oyuncular hakkında da bilgi veren Leonardo, "Zeki ameliyat oldu. Nasri ve Djourou sakat. Büyük bir oyuncu grubum var. Hazır olan oyuncular eksiklerin eksiklerini kapatacak" bilgisini verdi.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:59
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
Anadolu derbisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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