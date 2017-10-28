“Ezeli rekabet halindeki iki takım karşılaşacak; kısacası Anadolu derbisi. İyi yoldayız ve sürekli gelişiyoruz. Oyun felsefemizi ileriye götürüyoruz. İnanmak gerek ve biz de inanıyoruz.”

BURSASPOR deplasmanında yarın kritik bir maça çıkacak olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Leonardo Araujo, karşılaşmanın önemine değindi. Brezilyalı çalıştırıcı, "Sürekli kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Karşımızda iyi organize olan bir takım olacak. Ezeli rekabet halindeki iki takım karşılaşacak; kısacası Anadolu derbisi. İyi yoldayız ve sürekli gelişiyoruz. Oyun felsefemizi daha ileriye götürüyoruz. İnanmak gerek ve biz de inanıyoruz. Bizim için önemli bir maç. Arka arkaya kazanabilme ihtimalimiz olduğu bir maç. Bunu başarabilirsek galibiyet serimizi yukarılara doğru artmasına ve takım oyunun gelişmesine vesile olacaktır" dedi.



SON İKİ MAÇ MORAL OLDU

OYUNCULARININ antrenmanlarda çok iyi çalıştığını söyleyen ünlü çalıştırıcı, "Son iki maçımızda iyi sonuçlar aldık. Son lig karşılaşmasını sahamızda kazanmayı başardık. Kupada da galip gelerek hedeflerimizden sapmadık. Çok sayıda gol pozisyonu yakaladık. Bu da takım için iyi bir moral. Sizi ikna edebilirim ki takımın pozisyonu daha yukarılarda olmalı. İleride bu da olacak" diye konuştu.



Nasri, Djourou ve Zeki yok

SAKAT oyuncular hakkında da bilgi veren Leonardo, "Zeki ameliyat oldu. Nasri ve Djourou sakat. Büyük bir oyuncu grubum var. Hazır olan oyuncular eksiklerin eksiklerini kapatacak" bilgisini verdi.