 Eto’o 39 diyor – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Eto’o 39 diyor

    Eto’o 39 diyor
    Antalya Başkanı Ali Şafak Öztürk, Kamerunlu yıldız Eto'o'nun 39 yaşına kadar futbol oynamak istediğini açıkladı. Öztürk, Eto'o'nun jubilesini Antalyaspor'da gerçekleştireceğini kaydetti. Başkan ayrıca 3 büyükler için de "Hepsi 'Semt takımı" dedi.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:33
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