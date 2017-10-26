Eto’o 39 diyor

Antalya Başkanı Ali Şafak Öztürk, Kamerunlu yıldız Eto'o'nun 39 yaşına kadar futbol oynamak istediğini açıkladı. Öztürk, Eto'o'nun jubilesini Antalyaspor'da gerçekleştireceğini kaydetti. Başkan ayrıca 3 büyükler için de "Hepsi 'Semt takımı" dedi.