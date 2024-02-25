Haberler Ankaragücü Emre Belözoğlu istifa edecek mi? Flaş açıklama geldi!

Emre Belözoğlu istifa edecek mi? Flaş açıklama geldi!

Mondihome Kayserispor'a yenildikleri maçın ardından "istifa sinyali" veren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yönetim kurulu ve futbolcularla görüştüklerini belirterek, "Kulübümüzü hak ettiği yere getirecek mücadeleyi burada vermeye devam edeceğiz." dedi. İşte detaylar...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 18:30
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Emre Belözoğlu istifa edecek mi? Flaş açıklama geldi!

Mondihome Kayserispor'a yenildikleri maçın ardından "istifa sinyali" veren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yönetim kurulu ve futbolcularla görüştüklerini belirterek, "Kulübümüzü hak ettiği yere getirecek mücadeleyi burada vermeye devam edeceğiz." dedi.

Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her anlamda içinde birçok hikayesi olan zor ve farklı bir sezon geçirdiklerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız ve yönetim kurulumuzla bir toplantı gerçekleştirdik. Futbolcularımızla da bir araya gelip bir değerlendirme yaptık. Daha önce camiamıza verdiğimiz bir söz vardı. O sözü tutacağız… Kulübümüzü hak ettiği yere getirecek mücadeleyi burada vermeye devam edeceğiz. Bu şehri, bu camiayı çok seviyorum. Taraftarlarımız; futbolcularımıza ve bize olan güven ve inançlarını asla yitirmesinler."

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Başkent ekibi, dün ilk devreyi 2-0 önde tamamladığı maçta, Mondihome Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.

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