Ankara'nın gücü

Alt tarafı yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü, Karagümrük'ü ağırladı. Gümrük'te, 8'de Güven'in kafa vuruşunu kaleci Bahadır çizgiden çıkardı. 24'te Efkan'ın kaleciden dönen topunu Ali Kaan ağlara gönderdi. 54'te Eysseric'in şutunu Bahadır kornere çeldi. 61'de sarı-lacivertliler, Ceccherini'nin hatasıyla topu kapan ve ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Macheda'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. 87'de Morutan'ın ortasında Bajic'in kafa vuruşunu kaleci Sirigu ayaklarıyla kurtarıp 3. gole izin vermedi ve maç 2-0 başkent ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

BU YOLDA DEVAM EDECEĞİZ

A.Gücü hocası Emre Belözoğlu, hedeflerinin üst taraf olduğunu söyledi. Belözoğlu, "Bu yolda devam edeceğiz, ön bloktaki takımlardan olacağız. F.Bahçe maçında da senaryomuz kazanmak üzerine" dedi.

KALECİ BAHADIR'A TAKILDIK

K.Gümrük Teknik Direktörü Şota, A.Gücü kalecisi Bahadır'a takıldıklarını söyledi. Şota, "Maçın başında öne geçecek golü bulabilirdik ama rakip kaleci çok iyi oynadı ve çok top kurtardı" diye konuştu.